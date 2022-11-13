Михаил Галактионов стал главным тренером «Локомотива»

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления. На этом посту Галактионов сменил Андрея Федорова, который исполнял обязанности главного тренера «Локомотива» после ухода из команды немца Йозефа Циннбауэра 8 октября.

11 ноября Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород». Он возглавлял команду с 16 июня, соглашение со специалистом было рассчитано на два года. Под его руководством «Пари НН» провел 21 матч, одержал 8 побед, потерпел 9 поражений и 4 раза сыграл вничью.

Галактионову 38 лет, с 2018 года он является старшим тренером молодежной сборной России. Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что по согласованию с Российским футбольным союзом специалист продолжит возглавлять молодежную национальную команду. С 2007 по 2011 год Галактионов был тренером в академии московского «Динамо». Также специалист работал с юношескими сборными России 1998 и 1999 годов рождения. В декабре 2017 года Галактионов был утвержден в должности главного тренера грозненского «Ахмата», в апреле 2018 года специалист подал в отставку.