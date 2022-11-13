Голы Мелкадзе и Сарвели принесли «Сочи» победу над «Химками» в матче РПЛ

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Георгий Мелкадзе (33-я минута) и Владислав Сарвели (85). На третьей компенсированной минуте красную карточку получил полузащитник «Химок» Данил Казанцев.

«Сочи» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате России и идет девятым в турнирной таблице, набрав 25 очков. Команда Спартака Гогниева с 12 очками располагается на предпоследнем, 15-м месте.