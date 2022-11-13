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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голы Мелкадзе и Сарвели принесли «Сочи» победу над «Химками» в матче РПЛ

ХИМКИ (Московская область), 13 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» обыграл подмосковные «Химки» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Георгий Мелкадзе (33-я минута) и Владислав Сарвели (85). На третьей компенсированной минуте красную карточку получил полузащитник «Химок» Данил Казанцев.

«Сочи» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате России и идет девятым в турнирной таблице, набрав 25 очков. Команда Спартака Гогниева с 12 очками располагается на предпоследнем, 15-м месте.

Сочинцы в следующем туре, который пройдет после зимней паузы, примут ЦСКА, «Химки» сыграют в гостях с воронежским «Факелом».

Химки
0:2
Первый тайм: 0:1
Сочи
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