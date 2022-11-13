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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Был звонок из Армении, выслушал предложение

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал об интересном варианте трудоустройства и выразил уверенность в том, что в РПЛ нет договорных матчей.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Какие цели у «Ростова» в этом сезоне? — вопрос Карпину.

— Зависит от перерыва, какой командой мы зайдем в весну. Тогда будем ставить задачи.

— Что это значит?

— Если усилимся и сохраним костяк, станем бороться за то, чтобы оказаться как можно выше.

— Какое место должен занять «Ростов», чтобы вы себя похвалили?

— За эту часть сезона набрали необходимое количество очков, чтобы не попасть в стыки. Мы проделали хорошую работу.

— Вы хорошо знаете Дмитрия Чистякова, который попал в неприятную историю после матча «Зенита» с «Ахматом». Верите, что защитник мог ошибиться специально?

— Такой вопрос нелепо задавать не только по Чистякову, но и по любому футболисту. Это глупость, брошенная в воздух. Естественно, не верю.

— Но это произнесено генеральным директором клуба.

— Он не может сказать глупость? От этого никто не застрахован.

— У вас не возникало желания позвонить и поддержать Чистякова?

— Может, и возникало. Но было не до этого.

— Вы чувствуете, что российский футбол стал чище?

— Однозначно. Сейчас договорных матчей в РПЛ нет вообще. В лиге ниже — не знаю. Раньше это было, лет 10−15 назад. Да, это не доказано, но вы сами все знаете. Раньше так происходило. Сейчас этого нет, и разговоров таких тоже нет.

— Писали, что Сергей Юран хотел сдать матч «Ростову».

— Разговоры возможны всегда. Но это вопрос к Ване Карпову (журналист, распространивший эту информацию. — Прим. «СЭ»).

— После продления контракта с РФС появилась информация, что до этого с вами связывались из сборной Армении.

— Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее.

— Почему вас не заинтересовало?

— Потому что я тренер сборной России и «Ростова».

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