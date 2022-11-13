ЦСКА с Зайнутдиновым в составе потерпел поражение в московском дерби с двумя удалениями

Дмитрий Скопинцев вывел «Динамо» вперед на 40-й минуте, а на 63-й Николас Нгамале забил в ворота ЦСКА второй мяч. Размочил счет Иван Обляков на 65-й минуте.

Отметим, что Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, заработав желтую карточку. И обе команды доигрывали вдесятером, причем практически одинаковое время. Так, на 79-й у ЦСКА был удален Иван Обляков, а у «Динамо» — на 81-й Ярослав Гладышев.