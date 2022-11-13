Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрайбург
Унион Б
41
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
19:05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Труа
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Анже
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Аяччо
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Торино
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Специя
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Родина
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Сочи
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Арсенал
Краснодар-2
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
15:00
ПСЖ
Осер
50
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Интер
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Краснодар
51
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:30
Динамо
ЦСКА
21
16:30
Химки
Сочи
02
14:00
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:58 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА с Зайнутдиновым в составе потерпел поражение в московском дерби с двумя удалениями

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Динамо
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ПФК ЦСКА

В матче 17-го тура состоялось московское дерби, в котором армейцев принимало «Динамо». ЦСКА проиграл со счетом 1:2.

Дмитрий Скопинцев вывел «Динамо» вперед на 40-й минуте, а на 63-й Николас Нгамале забил в ворота ЦСКА второй мяч. Размочил счет Иван Обляков на 65-й минуте.

Отметим, что Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, заработав желтую карточку. И обе команды доигрывали вдесятером, причем практически одинаковое время. Так, на 79-й у ЦСКА был удален Иван Обляков, а у «Динамо» — на 81-й Ярослав Гладышев.

Обе команды имеют по 29 очков. «Динамо» вышло на четвертое место турнирной таблицы, а ЦСКА — на пятом.

Динамо
2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь