Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.11
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Фрайбург
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
13.11
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
13.11
Милан
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
13.11
Ювентус
Лацио
30
Футбол. Зарубежный
13.11
Монако
Марсель
23
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

У лучших игроков «Зенита» не было шанса поехать на ЧМ-2022. И дело вовсе не в бане России

Больше года назад бразильцы Малком и Клаудиньо оказались перед сложным выбором.

Зенит
БразилияПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

В начале августа 2021-го Малком сделал Бразилию счастливой. Игрок «Зенита» поехал с олимпийской сборной в Токио, выходил там на замену, а в финале забил победный гол. Важная деталь: для бразильцев важно и почётно любое выступление за сборную. Тем более трофейное. Так что это точно стало особенным событием в их жизни. Клаудиньо тоже был в той команде и, в отличие от Малкома, считался игроком основы. Они дружат с детства, поэтому после финала вдвоём подняли трофей над головой.

А дальше Клаудиньо переехал в Санкт-Петербург. Прошло ещё немного времени, и в «Зенит» пришёл вызов уже из основной сборной Бразилии. Но только на Клаудиньо. Ещё две недели, и в сборную вызвали Малкома — во многом из-за сложностей с прилётом футболистов АПЛ. Казалось, это начало чего-то значительного.

Потенциально два ведущих игрока «Зенита» ещё и в сборной Бразилии. Звучит солидно! Возможно, в нынешней форме они оба могли претендовать хотя бы на попадание в расширенную заявку. Но их там не оказалось. Более того — они не попадали ни в какие списки национальной команды с августа 2021-го. И дело не только в футбольных причинах.

«Зенит» вытащил игроков из сборной ради «Челси». Но это не помогло

Осень 2021-го — период другой реальности. И других правил. Тогда ещё существовал коронавирус, а страны трепетно относились ко всем въезжающим. Больше всех в Европе бушевала Англия. В какой-то момент британцы разделили мир на зоны и для каждой установили свои правила. Под исключения не попадал никто — ни спортсмены, ни артисты, ни политики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта ситуация отразилась на «Зените». Клуб попал в одну группу с «Челси» в Лиге чемпионов. Матч в Лондоне назначили на 14 сентября. Соответственно, команда в полном составе должна была въехать в страну 12-го. Но тут всплыла проблема со сборниками. Уехавшие тренироваться с Бразилией Малком и Клаудиньо при таких правилах не попадали в Лондон. Всё дело в том, что Южная Америка для англичан находилась в «красной» зоне. И каждый прибывающий должен был пройти обязательный двухнедельный карантин. Полететь в Англию через третью страну — тоже не вариант. Выхода два: проводить две недели в «жёлтой» зоне и спокойно лететь в Лондон либо садиться по прибытии на карантин.

Бразилия в тот период планировала матчи с Чили, Аргентиной и Перу. Последний завершался 7 сентября. Соответственно, даже если бы Малком и Клаудиньо вернулись в Россию 8-го числа, попасть в Англию без карантина они могли только 22-го. Поэтому пришлось принимать сложное решение: просить игроков вернуться заранее. Это был тяжёлый момент, учитывая, что для каждого бразильца значит сборная. Но ребята согласились, что исполнение контракта с клубом — важнее.

В итоге футболисты провели со сборной всего пару тренировок, потом заказали себе самолёт и вернулись в Россию. А Бразильская федерация футбола написала в ФИФА жалобу на действия «Зенита». Параллельно чиновники обиделись на игроков. Настроение наверняка подхватил Тите — главный тренер команды. Отъезд новичков из сборной ради «Зенита» — с таким в карьере он точно не сталкивался. И с того момента больше не вызывал футболистов из РПЛ.

Источник: AFP 2022

Кстати, в Лондоне «Зенит» проиграл 0:1. И запустил череду «достойных» поражений. Не помогли Малком, Клаудиньо и Барриос, который на игру из «красной» зоны всё-таки пробился.

Дело не только в обиде Тите. Игроки «Зенита» не пройдут в состав и без этого

Период отборочного цикла — возможность для любого тренера проверить всех кандидатов. Например, в Бразилии настолько уверены в своём выходе, что зачастую вызывают чуть ли не всех подряд. За время отбора в Катар в команде побывали 84 футболиста. Значительная часть заскочила на один раз. И приличная вероятность, что такая же судьба ждала бы Клаудиньо и Малкома.

Линия атаки бразильцев так хороша, что Тите отказался даже от Фирмино. Ощущение, что при подобной ситуации об игроках «Зенита» он не особо вспоминал. Ещё один фактор не в их пользу — после 24 февраля в Бразилии не показывают РПЛ. Если раньше к трансляциям был лёгкий доступ и фамилии из России так или иначе обсуждались, то с конца февраля — пустота. Для многих Малком и Клаудиньо остались только в воспоминаниях. И с ассоциацией, что на безбедную старость они себе точно заработают.

Интересно, что сами игроки публично никак не высказывались о своих отношениях с Тите или с федерацией. Хотя Клаудиньо в интервью «Чемпионату» дал понять, что не особо настроен играть за сборную России. И это несмотря на получение гражданства.

Но глобально — жаль. Турнир в Катаре по разным причинам пропускают лучшие легионеры РПЛ 2022 года: Промес, Малком и Клаудиньо. В сборной Бразилии нет игроков из России ещё со времён Халка. Хотя зенитовцы в нынешней форме точно заслуживали второго шанса.

Автор: Дмитрий Зимин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Манчестер Юнайтед» меня предал». Роналду дал главное интервью года
«Я столько раз побеждал россиян». Усик забыл о поражениях от наших боксеров
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь