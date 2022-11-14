У лучших игроков «Зенита» не было шанса поехать на ЧМ-2022. И дело вовсе не в бане России

В начале августа 2021-го Малком сделал Бразилию счастливой. Игрок «Зенита» поехал с олимпийской сборной в Токио, выходил там на замену, а в финале забил победный гол. Важная деталь: для бразильцев важно и почётно любое выступление за сборную. Тем более трофейное. Так что это точно стало особенным событием в их жизни. Клаудиньо тоже был в той команде и, в отличие от Малкома, считался игроком основы. Они дружат с детства, поэтому после финала вдвоём подняли трофей над головой.

А дальше Клаудиньо переехал в Санкт-Петербург. Прошло ещё немного времени, и в «Зенит» пришёл вызов уже из основной сборной Бразилии. Но только на Клаудиньо. Ещё две недели, и в сборную вызвали Малкома — во многом из-за сложностей с прилётом футболистов АПЛ. Казалось, это начало чего-то значительного.

Потенциально два ведущих игрока «Зенита» ещё и в сборной Бразилии. Звучит солидно! Возможно, в нынешней форме они оба могли претендовать хотя бы на попадание в расширенную заявку. Но их там не оказалось. Более того — они не попадали ни в какие списки национальной команды с августа 2021-го. И дело не только в футбольных причинах.

«Зенит» вытащил игроков из сборной ради «Челси». Но это не помогло

Осень 2021-го — период другой реальности. И других правил. Тогда ещё существовал коронавирус, а страны трепетно относились ко всем въезжающим. Больше всех в Европе бушевала Англия. В какой-то момент британцы разделили мир на зоны и для каждой установили свои правила. Под исключения не попадал никто — ни спортсмены, ни артисты, ни политики.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6006007c1453b8a30573" data-vnd="6006007c1453b8a30573" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6006007c1453b8a30573" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта ситуация отразилась на «Зените». Клуб попал в одну группу с «Челси» в Лиге чемпионов. Матч в Лондоне назначили на 14 сентября. Соответственно, команда в полном составе должна была въехать в страну 12-го. Но тут всплыла проблема со сборниками. Уехавшие тренироваться с Бразилией Малком и Клаудиньо при таких правилах не попадали в Лондон. Всё дело в том, что Южная Америка для англичан находилась в «красной» зоне. И каждый прибывающий должен был пройти обязательный двухнедельный карантин. Полететь в Англию через третью страну — тоже не вариант. Выхода два: проводить две недели в «жёлтой» зоне и спокойно лететь в Лондон либо садиться по прибытии на карантин.

Бразилия в тот период планировала матчи с Чили, Аргентиной и Перу. Последний завершался 7 сентября. Соответственно, даже если бы Малком и Клаудиньо вернулись в Россию 8-го числа, попасть в Англию без карантина они могли только 22-го. Поэтому пришлось принимать сложное решение: просить игроков вернуться заранее. Это был тяжёлый момент, учитывая, что для каждого бразильца значит сборная. Но ребята согласились, что исполнение контракта с клубом — важнее.

В итоге футболисты провели со сборной всего пару тренировок, потом заказали себе самолёт и вернулись в Россию. А Бразильская федерация футбола написала в ФИФА жалобу на действия «Зенита». Параллельно чиновники обиделись на игроков. Настроение наверняка подхватил Тите — главный тренер команды. Отъезд новичков из сборной ради «Зенита» — с таким в карьере он точно не сталкивался. И с того момента больше не вызывал футболистов из РПЛ.

Кстати, в Лондоне «Зенит» проиграл 0:1. И запустил череду «достойных» поражений. Не помогли Малком, Клаудиньо и Барриос, который на игру из «красной» зоны всё-таки пробился.

Дело не только в обиде Тите. Игроки «Зенита» не пройдут в состав и без этого

Период отборочного цикла — возможность для любого тренера проверить всех кандидатов. Например, в Бразилии настолько уверены в своём выходе, что зачастую вызывают чуть ли не всех подряд. За время отбора в Катар в команде побывали 84 футболиста. Значительная часть заскочила на один раз. И приличная вероятность, что такая же судьба ждала бы Клаудиньо и Малкома.

Линия атаки бразильцев так хороша, что Тите отказался даже от Фирмино. Ощущение, что при подобной ситуации об игроках «Зенита» он не особо вспоминал. Ещё один фактор не в их пользу — после 24 февраля в Бразилии не показывают РПЛ. Если раньше к трансляциям был лёгкий доступ и фамилии из России так или иначе обсуждались, то с конца февраля — пустота. Для многих Малком и Клаудиньо остались только в воспоминаниях. И с ассоциацией, что на безбедную старость они себе точно заработают.

Интересно, что сами игроки публично никак не высказывались о своих отношениях с Тите или с федерацией. Хотя Клаудиньо в интервью «Чемпионату» дал понять, что не особо настроен играть за сборную России. И это несмотря на получение гражданства.

Но глобально — жаль. Турнир в Катаре по разным причинам пропускают лучшие легионеры РПЛ 2022 года: Промес, Малком и Клаудиньо. В сборной Бразилии нет игроков из России ещё со времён Халка. Хотя зенитовцы в нынешней форме точно заслуживали второго шанса.