Валерий Карпин назвал Вильмара Барриоса лучшим игроком РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал Вильмара Барриоса из «Зенита» лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в этом году. Также специалист выделил Клаудиньо, Малкома (оба — «Зенит») и Квинси Промеса из «Спартака».

«Лучший игрок РПЛ в этом году? Барриос. Почему он? Потому что он в порядке. Ещё Клаудиньо, Малком, Промес», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.