Карпин высоко оценил перспективы Дзюбы вернуться в РПЛ

У Дзюбы и Карпина давний конфликт, начавшийся еще во время их совместной работы в «Спартаке». Из-за натянутых взаимоотношений форвард ни разу не сыграл за сборную России после того, как ее возглавил Карпин, хотя до этого был ее капитаном и основным форвардом. В октябре 2021 г. Дзюба попал в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался ехать, сославшись на плохую форму.