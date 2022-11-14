Карпин высоко оценил перспективы Дзюбы вернуться в РПЛ

«Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось», — считает Карпин.
У Дзюбы и Карпина давний конфликт, начавшийся еще во время их совместной работы в «Спартаке». Из-за натянутых взаимоотношений форвард ни разу не сыграл за сборную России после того, как ее возглавил Карпин, хотя до этого был ее капитаном и основным форвардом. В октябре 2021 г. Дзюба попал в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался ехать, сославшись на плохую форму.
Летом 2022 г. Дзюба покинул «Зенит» в связи с истечением срока соглашения, а в августе подписал контракт с «Адана Демирспор». В дебютной игре он забил в ворота «Фенербахче» (2:4), но после этого стал выходить все реже и в итоге провел за команду в общей сложности 220 минут (5 неполных матчей).
Ранее СМИ сообщали, что переговоры с представителем Дзюбы ведут скауты «Торпедо».