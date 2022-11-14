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14 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Мы на дне, это катастрофа». Как Абаскаль готовил «Спартак» к «Локомотиву» и почему Соболев остался в запасе

Психологические приемы главного тренера красно-белых.

Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

После субботнего матча «Локомотив» — «Спартак» в черкизовской гостевой раздевалке будто бы разлили позитив: торт в честь сотой в тренерской карьере игры Абаскаля, объятия во славу первого гола Пруцева за «Спартак» и уникальный шанс для него же от Абаскаля — на минуту стать тренером и выбрать количество выходных после игры. Пруцев выбрал три. Испанец, как и обещал, решению «тренера» повиновался (следующая игра на Кубок у «Спартака» только 23 ноября). Кстати говоря, мы узнали об этом из соцсетей клуба, которые практически не выкладывали контента из раздевалки после чемпионского сезона, когда такое казалось абсолютной нормой.

И внешне все выглядит максимально безмятежно, но не многие знают, что всю прошедшую неделю команда провела в огромном напряжении.

Дело в том, что «Спартак» выдал кошмарный матч против «Сочи», который Абаскаль прокомментировал очень откровенно: «Второй тайм — это худший отрезок “Спартака” за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому, очень техничному, могут возникать серьезные проблемы».

Это был первый тезис после южной ничьей, который показал, что тренер «Спартака» максимально расстроен потерей очков и неудачной игрой. В первую очередь со стороны лидеров команды. Отсюда и яркий месседж. Кстати говоря, публичные высказывания в адрес игроков — прекрасный способ влияния. Этот механизм в умелых руках весьма эффективен. Праймовый Моуринью уже все доказал. И, кажется, в этой части Абаскаль на него похож. В хорошем смысле слова.

Первый гол Пруцева, стычка Магкеева и Промеса: «Спартак» обыграл «Локомотив»
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Так вот, почувствовав самоудовлетворенность команды, Гильермо принял оперативные меры: весь подготовительный период к матчу с «Локо» прошел под жесточайшим моральным прессингом с его стороны. На тренировках он выглядел смурным, недовольным. Говорил футболистам что-то вроде: «команда на дне», «это катастрофа». Будто бы «Спартак» шел не вторым в чемпионате, а прозябал где-то в районе нынешних позиций «Локо».

Хмурившийся тренер всем видом демонстрировал непринятие нынешнего морального состояния команды. Видимо, больше всего его расстроил Александр Соболев, который проводил мощнейшую осень, но в последних матчах заметно закис. Форвард в итоге приземлился на скамейку запасных, а команда выдала лучший первый тайм в сезоне. И, на мой вкус, вообще лучший за последние годы.

И это не просто впечатление. Статистика показывает, что «Спартак» оформил одни из лучших командных цифр сезона по отборам и ключевым передачам, что говорит о нацеленности на быстрые переходы из обороны в атаку и осознанную вертикализацию игры.

Да, такая модель в итоге привела к большому количеству потерь (худший показатель сезона), но создала большие трудности «Локомотиву», который в первом тайме испытал громадные проблемы в переходных фазах игры и ездил по сравнению с красно-белыми на других скоростях. Отсюда и тотальный перевес «Спартака». Вот как это прокомментировал Гильермо Абаскаль: «От первого тайма я получил удовольствие, испытал радость. Это была выездная игра, дерби. Наше желание в первом тайме вызвало только положительные эмоции».

Абаскаль в субботу вечером выглядел максимально счастливо из-за того, что его психологические приемы сработали. Причем самым мощным образом это можно было увидеть на протяжении именно первого тайма. Да, много не забили, да, во втором тайме вернули «Локомотив» в игру, но сама структура спартаковского футбола очень порадовала, а еще больше заразила позитивом управляемость. Главный тренер снова почувствовал себя человеком, который на сегодня владеет умами коллектива и его моральным состоянием. И это, пожалуй, один из главных секретов спартаковского успеха Гильермо Абаскаля.

Максим Никитин

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
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