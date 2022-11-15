«Зенит» может получить двух футболистов вместо Юри Алберто. Что за бразильцев ведёт клуб?
Одному из потенциальных новичков всего 16 лет.
Одному из потенциальных новичков всего 16 лет.
Самый дорогой игрок РПЛ зимнего трансферного окна 2021 года нападающий Юри Алберто, купленный «Зенитом» за € 25 млн, уехал летом из России и, похоже, не вернётся. У 21-летнего игрока неплохо идут дела в «Коринтиансе». Юри Алберто забил 11 мячей и отдал две голевые передачи в 28 матчах, а руководство клуба из Сан-Паулу готово сделать всё возможное, чтобы сохранить многообещающего форварда в составе.
«Мне очень понравился Юри Алберто, — признался недавно президент “Коринтианса” Дуилио Монтейру Алвес в интервью ESPN. — Думаю, он подходит “Коринтиансу”. Он много тренируется, хорошо обращается с мячом, у него высокий уровень игры, и он носится по полю все 90 минут. Помогает команде при перестроениях и забивает голы. “Зенит” покупал его за € 25 млн, но использовал мало. У нас есть желание выкупить Юри Алберто, и “Зенит” об этом знает».
Понятно, что сумму в € 25 млн «Коринтианс» не потянет. Значит, в трансфер Юри Алберто будут включены игроки команды из Сан-Паулу. Судя по всему, в петербургском клубе готовы к такой сделке. По информации бразильских журналистов, «Зенит» требует двух футболистов в обмен на нападающего. Один из них уже выступает за сине-бело-голубых на правах аренды — Густаво Мантуан. А вот вторым будет не Иван Куарежма, который приехал вместе с полузащитником в Санкт-Петербург летом 2022-го. Наверное, голкипер не убедил тренерский штаб, хотя неплохо выглядел в кубковых матчах, но, возможно, в «Зените» просто не видят смысла в том, чтобы позицию вратаря закрывал легионер.
Как сообщает Meu Timao, представители чемпионов России прибыли на днях в Бразилию, чтобы вживую понаблюдать за игрой Роберта Ренана и начать переговоры о его переходе. Их усложняет тот факт, что «Коринтианс» не хочет отпускать талантливого центрального защитника, которого, по слухам, ведут дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон». В качестве альтернативы Роберту Ренану рассматривается 16-летний вингер Педро, выступающий за команду U20. Скаут сине-бело-голубых просматривал и этого игрока. Что же известно о Роберте Ренане и Педро?
Центральный защитник чуть-чуть постарше — месяц назад ему исполнилось 19 лет. Роберт Ренан вызывался в юношеские и молодёжную сборные Бразилии, а за первую команду «Коринтианса» воспитанник клуба из Сан-Паулу дебютировал в апреле этого года. На сегодняшний день у него во взрослом футболе всего 13 матчей, а в основе — 11. В основном в Серии А, где он стал твёрдым игроком основы «Коринтианса» с октября.
У Роберта Ренана сильная левая нога — то, чего не хватало «Зениту» после ухода Ярослава Ракицкого. Он обладает приличным первым пасом, может вырезать точную длинную передачу. Плюсами молодого центрального защитника называют также хорошие физические данные и умение играть наверху. Что касается минусов, то у Роберта Ренана пока нет подтверждённого уровня. Опыта ему недостаёт. Говорят, что против скоростных форвардов один в один он действует не слишком уверенно. По данным InStat, в чемпионате Бразилии потенциальный новичок «Зенита» выигрывает 63% единоборств, совершает 1,46 отбора мяча, 5,6 перехвата и 5,0 подбора в среднем за 90 минут игры. Ни по одному из этих показателей он не лидер команды из Сан-Паулу.
Педро — левый вингер с сильной правой ногой. Он может сыграть как на обоих флангах, так и в роли второго форварда. Выступает за сборную Бразилии U17, в составе которой сыграл восемь матчей и забил три гола. Если в свои шестнадцать Педро играет за команду 20-летних, то несложно догадаться, насколько одарён юный воспитанник «Коринтианса». Быстрый, лёгкий, техничный игрок. Дриблёр. Не расплескает свой талант по пути в профессионалы — возможно, станет звездой. И, конечно же, необходимо избегать травм: у Педро не так давно были повреждения голени и бедра.
Вот по этому видео из матча Бразилии с Чили понятно, что вингер, которого, кстати, комментатор называет Педриньо, любит финтить и танцевать. Иногда «маленький Педро» увлекается. Типичная история для молодого игрока.
Подписав весной первый профессиональный контракт с отступными в размере € 50 млн, счастливый вингер написал в соцсети: «Сегодня очень важный день в моей жизни и жизни моей семьи… У меня нет ничего, кроме слов благодарности всем, кто помог мне воплотить мою мечту в реальность. Особенно “Коринтиансу” — за то, что поверили в мой потенциал и дали мне этот шанс».
Дядя вингера рассказывал в интервью для Tudotimao.com.br, как Педро быстро повзрослел. Мальчишку в 10 лет научили самостоятельно ездить на автобусе, поезде и метро. Педро уходил из дома в половине шестого утра, чтобы успевать на тренировки, и возвращался только в конце дня.
Но в Европу Педро, кажется, рановато. Да и «Зениту», очевидно, нужнее центральный защитник. У Деяна Ловрена заканчивается контракт, у Нуралы Алипа — аренда, а будущее Дмитрия Чистякова в команде под вопросом в свете последних событий.
Анатолий Романов