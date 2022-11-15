«Зенит» может получить двух футболистов вместо Юри Алберто. Что за бразильцев ведёт клуб?

Самый дорогой игрок РПЛ зимнего трансферного окна 2021 года нападающий Юри Алберто, купленный «Зенитом» за € 25 млн, уехал летом из России и, похоже, не вернётся. У 21-летнего игрока неплохо идут дела в «Коринтиансе». Юри Алберто забил 11 мячей и отдал две голевые передачи в 28 матчах, а руководство клуба из Сан-Паулу готово сделать всё возможное, чтобы сохранить многообещающего форварда в составе.

«Мне очень понравился Юри Алберто, — признался недавно президент “Коринтианса” Дуилио Монтейру Алвес в интервью ESPN. — Думаю, он подходит “Коринтиансу”. Он много тренируется, хорошо обращается с мячом, у него высокий уровень игры, и он носится по полю все 90 минут. Помогает команде при перестроениях и забивает голы. “Зенит” покупал его за € 25 млн, но использовал мало. У нас есть желание выкупить Юри Алберто, и “Зенит” об этом знает».

Понятно, что сумму в € 25 млн «Коринтианс» не потянет. Значит, в трансфер Юри Алберто будут включены игроки команды из Сан-Паулу. Судя по всему, в петербургском клубе готовы к такой сделке. По информации бразильских журналистов, «Зенит» требует двух футболистов в обмен на нападающего. Один из них уже выступает за сине-бело-голубых на правах аренды — Густаво Мантуан. А вот вторым будет не Иван Куарежма, который приехал вместе с полузащитником в Санкт-Петербург летом 2022-го. Наверное, голкипер не убедил тренерский штаб, хотя неплохо выглядел в кубковых матчах, но, возможно, в «Зените» просто не видят смысла в том, чтобы позицию вратаря закрывал легионер.

Как сообщает Meu Timao, представители чемпионов России прибыли на днях в Бразилию, чтобы вживую понаблюдать за игрой Роберта Ренана и начать переговоры о его переходе. Их усложняет тот факт, что «Коринтианс» не хочет отпускать талантливого центрального защитника, которого, по слухам, ведут дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон». В качестве альтернативы Роберту Ренану рассматривается 16-летний вингер Педро, выступающий за команду U20. Скаут сине-бело-голубых просматривал и этого игрока. Что же известно о Роберте Ренане и Педро?

Центральный защитник чуть-чуть постарше — месяц назад ему исполнилось 19 лет. Роберт Ренан вызывался в юношеские и молодёжную сборные Бразилии, а за первую команду «Коринтианса» воспитанник клуба из Сан-Паулу дебютировал в апреле этого года. На сегодняшний день у него во взрослом футболе всего 13 матчей, а в основе — 11. В основном в Серии А, где он стал твёрдым игроком основы «Коринтианса» с октября.

У Роберта Ренана сильная левая нога — то, чего не хватало «Зениту» после ухода Ярослава Ракицкого. Он обладает приличным первым пасом, может вырезать точную длинную передачу. Плюсами молодого центрального защитника называют также хорошие физические данные и умение играть наверху. Что касается минусов, то у Роберта Ренана пока нет подтверждённого уровня. Опыта ему недостаёт. Говорят, что против скоростных форвардов один в один он действует не слишком уверенно. По данным InStat, в чемпионате Бразилии потенциальный новичок «Зенита» выигрывает 63% единоборств, совершает 1,46 отбора мяча, 5,6 перехвата и 5,0 подбора в среднем за 90 минут игры. Ни по одному из этих показателей он не лидер команды из Сан-Паулу.

Педро — левый вингер с сильной правой ногой. Он может сыграть как на обоих флангах, так и в роли второго форварда. Выступает за сборную Бразилии U17, в составе которой сыграл восемь матчей и забил три гола. Если в свои шестнадцать Педро играет за команду 20-летних, то несложно догадаться, насколько одарён юный воспитанник «Коринтианса». Быстрый, лёгкий, техничный игрок. Дриблёр. Не расплескает свой талант по пути в профессионалы — возможно, станет звездой. И, конечно же, необходимо избегать травм: у Педро не так давно были повреждения голени и бедра.

Вот по этому видео из матча Бразилии с Чили понятно, что вингер, которого, кстати, комментатор называет Педриньо, любит финтить и танцевать. Иногда «маленький Педро» увлекается. Типичная история для молодого игрока.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AmwUW2EwMg0" title="JOIA DO CORINTHIANS BRILHA PELA SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-17 | Pedro vs Chile Sub-17 (01/11/2022) 1080i" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подписав весной первый профессиональный контракт с отступными в размере € 50 млн, счастливый вингер написал в соцсети: «Сегодня очень важный день в моей жизни и жизни моей семьи… У меня нет ничего, кроме слов благодарности всем, кто помог мне воплотить мою мечту в реальность. Особенно “Коринтиансу” — за то, что поверили в мой потенциал и дали мне этот шанс».

Дядя вингера рассказывал в интервью для Tudotimao.com.br, как Педро быстро повзрослел. Мальчишку в 10 лет научили самостоятельно ездить на автобусе, поезде и метро. Педро уходил из дома в половине шестого утра, чтобы успевать на тренировки, и возвращался только в конце дня.

Но в Европу Педро, кажется, рановато. Да и «Зениту», очевидно, нужнее центральный защитник. У Деяна Ловрена заканчивается контракт, у Нуралы Алипа — аренда, а будущее Дмитрия Чистякова в команде под вопросом в свете последних событий.