Дзюба объяснил, почему покинул «Адана Демирспор»

«Прежде всего, хочу сказать спасибо президенту “Адана Демирспор” за то, что пошёл навстречу, и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе. Я ушёл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Всё-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещё играть и получать удовольствие», — рассказал Дзюба в социальных сетях.