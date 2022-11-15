Дзюба объяснил, почему покинул «Адана Демирспор»
Российский нападающий Артём Дзюба прокомментировал свой уход из «Адана Демирспор».
Российский нападающий Артём Дзюба прокомментировал свой уход из «Адана Демирспор».
«Прежде всего, хочу сказать спасибо президенту “Адана Демирспор” за то, что пошёл навстречу, и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе. Я ушёл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Всё-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещё играть и получать удовольствие», — рассказал Дзюба в социальных сетях.
6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.
Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.