Бывший защитник «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито завершил карьеру

Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на заявление канадского клуба.

«Большое спасибо “Торонто” за эти прекрасные шесть месяцев в клубе. Я и моя семья наслаждались проведённым временем в этом невероятном городе, чувствуя себя частью этой большой семьи с первого дня. Мне пора вернуться домой и обдумать свои дальнейшие планы. Всем спасибо!» — гласит заявление самого Доменико.

Напомним, Кришито выступал за «Зенит» в период с 2011 по 2018 год. За санкт-петербургский клуб он успел провести 224 встречи во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 29 результативными передачами. Всего за карьеру он отыграл в 524 матчах, а за сборную Италии на его счету 26 игр.