«Спартак» ждет согласования с «Лукойлом» трансферов как минимум трех новых игроков

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) готов к работе над усилением проблемных позиций, но пока не имеет информации по возможной сумме расходов в январское трансферное окно. По информации издания, красно-белые планируют приобрести игроков на как минимум три позиции, согласованные с главным тренером Гильермо Абаскалем.