«Спартак» ждет согласования с «Лукойлом» трансферов как минимум трех новых игроков
В московском «Спартаке» ожидают окончательного согласования трансферного бюджета с компанией «Лукойл», сообщает Metaratings.
В московском «Спартаке» ожидают окончательного согласования трансферного бюджета с компанией «Лукойл», сообщает Metaratings.
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) готов к работе над усилением проблемных позиций, но пока не имеет информации по возможной сумме расходов в январское трансферное окно. По информации издания, красно-белые планируют приобрести игроков на как минимум три позиции, согласованные с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Напомним, 22 августа бывший владелец «Спартака» Леонид Федун покинул клуб. 100% акций «Спартака», а также арену клуба выкупила компания «Лукойл» — многолетний спонсор команды. Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и больше не принимает участие в управлении клубом.
После 17 туров сезона-2022/23 РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Абаскаля набрали 36 очков, одержав 11 побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения.