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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:26 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» ждет согласования с «Лукойлом» трансферов как минимум трех новых игроков

В московском «Спартаке» ожидают окончательного согласования трансферного бюджета с компанией «Лукойл», сообщает Metaratings.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) готов к работе над усилением проблемных позиций, но пока не имеет информации по возможной сумме расходов в январское трансферное окно. По информации издания, красно-белые планируют приобрести игроков на как минимум три позиции, согласованные с главным тренером Гильермо Абаскалем.

Напомним, 22 августа бывший владелец «Спартака» Леонид Федун покинул клуб. 100% акций «Спартака», а также арену клуба выкупила компания «Лукойл» — многолетний спонсор команды. Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и больше не принимает участие в управлении клубом.

После 17 туров сезона-2022/23 РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Абаскаля набрали 36 очков, одержав 11 побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения.

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