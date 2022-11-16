Слуцкий может возглавить «Краснодар»

Источник: ФК «Рубин»

По информации издания, в клубе начали неформальное общение с тренером для приглашения его на работу.

Ранее появилась информация о том, что нынешний главный тренер краснодарской команды Александр Сторожук в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

«Краснодар» после 17 туров занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.