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18:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий может возглавить «Краснодар»

«Краснодар» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Леонида Слуцкого, сообщает Metaratings.ru. 15 ноября российский специалист ушел из «Рубина».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК «Рубин»

По информации издания, в клубе начали неформальное общение с тренером для приглашения его на работу.

Ранее появилась информация о том, что нынешний главный тренер краснодарской команды Александр Сторожук в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

«Краснодар» после 17 туров занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

До «Рубина» Слуцкий работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.

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