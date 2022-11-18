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18:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Аленичев рассказал о последствиях оттока легионеров из клубов РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о последствиях оттока высококлассных легионеров из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

По словам экс-игрока, уровень чемпионата страны просел. «Как ослабла и конкуренция за место в составе внутри команд — если раньше российским ребятам нужно было опережать в ней условных Себастьяна Шиманьски и Самуэля Жиго, то сейчас они бьются между собой», — добавил Аленичев.

Специалист также напомнил о том, что РПЛ на чемпионате мира-2022 в Катаре представят всего два футболиста: камерунский форвард «Динамо» Муми Нгамале и хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен. «Тут, увы, все логично. За последнее время нашу лигу покинули многие сильные легионеры», — заявил Аленичев.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.

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