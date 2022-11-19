Будущее «Локо» Галактионова: Пиняев на вход, Баринов на выход? Колонка Казакова

Михаил Галактионов — амбициозный, но при этом очень сдержанный человек (это его качество часто ошибочно принимают за скромность) — к концу года стал одной из самых обсуждаемых фигур в нашем футболе.

Должного внимания к нему очевидно не хватало. Да не хватает и сейчас, как бы парадоксально ни звучали эти слова на фоне недавнего ажиотажа, когда изо дня в день из каждого утюга звучала скороговорка «Нижний-»Локомотив«- Галактионов». Но стоило появиться двум официальным объявлениям (одно об уходе, другое о назначении), как волна схлынула.

Хотя молодежная сборная вынесла на выезде сербов — и этот результат, как и этот соперник должны вызывать куда большую реакцию на случившееся, чем матч взрослой команды в Душанбе, где плохо оказалось почти все: счет, количество моментов, травма Песьякова.

Но нет, Галактионова оставили в покое, хотя не факт, что он сам желал этого. И первая его тренировка в «Локомотиве» не осталась незамеченной только благодаря соцсетям тренера. Где на фоне хмурого неба одетый в черную форму «Локо» Михаил Михайлович сосредоточенно подносит свисток ко рту — и все это сопровождено фразой на английском: Start of the training.

Между тем 17 ноября, по идее, должно войти в историю клуба как своеобразная точка отсчета. Сформировался штаб, проведено первое занятие при новом главном тренере — и началось формирование того «Локомотива», который, по словам Станислава Магкеева, станет соперником самому себе и в случае должной подготовки попробует повторить результат при Марко Николиче — 12 побед кряду.

«Локо» сейчас едва ли не самый загадочный клуб. Дело не только в резкой смене курса и в том, как легко удалось забрать из Нижнего Новгорода главного тренера молодежной сборной. Слишком много слухов ходит сейчас вокруг Черкизова.

Ждут появления нового генерального директора в лице бывшего гендира «Химок» Дмитрия Ульянова. Был ли Владимир Леонченко фигурой самостоятельной и таков ли Ульянов — есть сомнения. Но это вопрос не самый важный с точки зрения функционирования красно-зеленых. Пришел на позицию управляющего менеджера Юрий Нагорных. Говорят, что уже вступил в переговоры с агентами и игроками Дмитрий Поляцкин. Оба работали в Москомспорте, взаимодействовали в «Чертанове», Поляцкин с Ульяновым сотрудничали в «Химках». Будет Поляцкин официальным сотрудником «Локомотива» или окажет клубу консультативную помощь (как тот же Рангник), знают только они сами и некоторые инсайдеры, уже напомнившие об уходе Дмитрия с поста заместителя спортивного директора РФС в результате служебной проверки и о комментариях на этот счет от Александра Дюкова и Александра Алаева.

Поляцкина связывают с влиятельным агентом Павлом Андреевым, чья возможность влиять на трансферы «Крыльев Советов» настолько очевидна, что свежие слова дебютанта сборной Пиняева «Не знаю, покину Самару зимой или нет», лишний раз это подтверждают. Переход Сергея в «Локо» может стать самым ярким трансфером периода дозаявок в РПЛ. Но речь не только о нем, сейчас говорят о переезде нескольких важных футболистов «Крыльев» в столицу — и о том, что волжане с недавних пор перезаключают соглашения как минимум с двукратным увеличением суммы отступных.

Если эти сделки состоятся, уместно будет говорить о втором успешном шаге нового менеджмента «Локо» за короткое время.

Есть, правда, одно но. Клуб при предыдущих менеджерах потратил на трансферы гигантские деньги. Чтобы подписать новичков, необходимо найти средства. Надо или снова просить РЖД, или кого-то продать — на контрактах сейчас три десятка человек. С иностранцем задача нереальная — за лето подобное в РПЛ случилось лишь однажды, с Бека-Бека. Россияне? Кого и куда? Вероятно, первый канидат — Баринов в Турцию.

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Предыдущие тренерские назначения, как и покупки/продажи, вызывали только недоумение. Но сейчас общее положение дел у железнодорожников таково, что сейчас есть и право на ошибку, и возможность за зиму сделать команду, играющую уже в другой футбол, в том числе тактически.

Но у Галактионова, какими бы ни были его результаты с молодежной сборной и итоги его недолгой работы в Нижнем Новгороде, сейчас один из самых сложных вызовов в карьере. Он приходит в «Локо» в ситуации, когда требуется доказывать — это назначение, как и решение оставить Нижний, правильный выбор.

Сразу вспоминаются слова игроков «Локомотива» перед началом сезона про готовность побороться с «Зенитом» за чемпионство и недавние — уже о сборной, что они назло всему миру должны что-то доказать. Завышенные обещания в сложных условиях часто выходят боком.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6Vo4Imi-wwk" title="Начало работы под руководством Михаила Галактионова" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Галактионов пока молчит на этот счет — больше говорят не о нем как о тренере, а об обстоятельствах его карьеры. Весенний отрезок поменяет многое.

Потому что сейчас «Локомотив» пытается выбраться из системного кризиса, в который загнал себя сам. Предположить, чем все закончится, невозможно. Но тем интереснее.