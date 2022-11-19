Агент Захаряна назвал переговоры с «Челси» о переходе сложной историей

«Как проходят переговоры с “Челси”? Давайте пока не будем об этом. Это довольно сложная история с большим количеством вводных. Арсену нужно становиться лучше с каждым днём и прогрессировать. Он очень много работает — это нас очень радует», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.