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13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Захаряна назвал переговоры с «Челси» о переходе сложной историей

Павел Андреев, агент российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о ходе переговоров с «Челси» о возможном трансфере.

Челси
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Источник: РИА "Новости"

«Как проходят переговоры с “Челси”? Давайте пока не будем об этом. Это довольно сложная история с большим количеством вводных. Арсену нужно становиться лучше с каждым днём и прогрессировать. Он очень много работает — это нас очень радует», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что «Челси» не оставил идею с трансфером Арсена и зимой может вновь вернуться с предложением к московскому клубу.

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