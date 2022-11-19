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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Артёма Дзюбу предложили «Краснодару». Клуб отказался рассматривать подписание игрока

«Краснодару» предложили подписать российского нападающего Артёма Дзюбу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Дзюба был предложен “Краснодару”. Но руководство клуба отказалось рассматривать его подписание», — сообщил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее в нынешнем сезоне Дзюба выступал за клуб «Адана Демирспор». Российский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах и забил один гол. Суммарно он провёл на поле за турецкую команду 220 минут игрового времени. В начале ноября Дзюба покинул «Адана Демирспор». Он попросил руководство о расторжении контракта, и клуб пошёл игроку навстречу.

«Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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