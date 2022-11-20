ЦСКА может продать Зайнутдинова в «Аталанту» примерно за € 4 млн

По данным источника, «Аталанта» ищет нового защитника на случай ухода Ханса Хатебура. В качестве одной из кандидатур рассматривается Зайнутдинов. Сообщается, что ЦСКА может отпустить игрока в итальянский клуб примерно за € 4 млн.

В сезоне-2022/2023 Бактиёр Зайнутдинов провёл за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за армейскую команду он провёл 69 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. До перехода в ЦСКА полузащитник выступал за «Ростов» и ряд команд из Казахстана.