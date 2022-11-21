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18:08 (мск), источник: Sport24

Семак рассказал, чем недоволен в «Зените» в первой части сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первой части сезона для петербургской команды.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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После 17 туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице чемпионата России, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

— Завершен первый этап чемпионата России. Насколько вы довольны его итогами?

— Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше. К сожалению, определенные факторы повлияли на результаты. Но пока для нас ничего не потеряно, будем стараться исправить ситуацию.

— Большую часть чемпионата «Зенит» уверенно набирал очки, и первая часть сезона со стороны выглядела довольно гладкой. А были какие-то проблемы?

— Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса — ​как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывались для нас непросто. Тем не менее, стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат, — заявил Семак в интервью пресс-службе петербуржцев.

В воскресенье, 27 ноября, «Зенит» сыграет против московского «Спартака» в групповом этапе Кубка России.

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