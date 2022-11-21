Семак рассказал, чем недоволен в «Зените» в первой части сезона
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первой части сезона для петербургской команды.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первой части сезона для петербургской команды.
После 17 туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице чемпионата России, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.
— Завершен первый этап чемпионата России. Насколько вы довольны его итогами?
— Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше. К сожалению, определенные факторы повлияли на результаты. Но пока для нас ничего не потеряно, будем стараться исправить ситуацию.
— Большую часть чемпионата «Зенит» уверенно набирал очки, и первая часть сезона со стороны выглядела довольно гладкой. А были какие-то проблемы?
— Гладко никогда не бывает. Работа тренера не подразумевает спокойного течения процесса — как тренировочного, так и игрового. Большинство матчей складывались для нас непросто. Тем не менее, стабильность качества игры, настрой, желание футболистов в итоге позволили нам показать хороший результат, — заявил Семак в интервью пресс-службе петербуржцев.
В воскресенье, 27 ноября, «Зенит» сыграет против московского «Спартака» в групповом этапе Кубка России.