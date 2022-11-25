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25 ноября, источник: Чемпионат.com

Президент РПЛ сообщил, что в России Fan ID получили 315 тысяч человек

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о количестве болельщиков, которые получили карту болельщика, более известную как FAN ID.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас получение удостоверения необходимо для посещения матчей в Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.

«По последним данным, Fan ID получили 315 тысяч человек», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступил в силу с 1 июня 2022 года. Оформлять паспорта можно через порталы Госуслуг. В них отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021—2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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