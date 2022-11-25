Президент РПЛ сообщил, что в России Fan ID получили 315 тысяч человек

Сейчас получение удостоверения необходимо для посещения матчей в Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступил в силу с 1 июня 2022 года. Оформлять паспорта можно через порталы Госуслуг. В них отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.