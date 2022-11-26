Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет “Сочи” на данном этапе развития клуба», — приводит Telegram-канал «Коммент. Шоу» слова Ротенберга.

«А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команды станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться», — заявил Ротенберг.