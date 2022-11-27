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12:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван лучший тренер месяца в РПЛ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Возглавляющий футбольный клуб «Ростов» Валерий Карпин признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте турнира.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Карпина выбрали четыре из пяти легенд РПЛ, ранее он становился лучшим в сентябре. «Ростов» в ноябре одержал победы над московским «Динамо» (2:1) и самарскими «Крыльями Советов» (3:1). Команда ушла на зимнюю паузу на третьей строчке в таблице лиги.

Также на награду претендовали Гильермо Абаскаль («Спартак», Москва), признанный лучшим в голосовании болельщиков, Александр Точилин («Сочи»), Виктор Гончаренко («Урал», Екатеринбург) и Михаил Галактионов (ранее — «Нижний Новгород», на данный момент возглавляет московский «Локомотив»).

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Ростов
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