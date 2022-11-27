Назван лучший тренер месяца в РПЛ

Карпина выбрали четыре из пяти легенд РПЛ, ранее он становился лучшим в сентябре. «Ростов» в ноябре одержал победы над московским «Динамо» (2:1) и самарскими «Крыльями Советов» (3:1). Команда ушла на зимнюю паузу на третьей строчке в таблице лиги.