Назван лучший тренер месяца в РПЛ

Карпина выбрали четыре из пяти легенд РПЛ, ранее он становился лучшим в сентябре. «Ростов» в ноябре одержал победы над московским «Динамо» (2:1) и самарскими «Крыльями Советов» (3:1). Команда ушла на зимнюю паузу на третьей строчке в таблице лиги.
Также на награду претендовали Гильермо Абаскаль («Спартак», Москва), признанный лучшим в голосовании болельщиков, Александр Точилин («Сочи»), Виктор Гончаренко («Урал», Екатеринбург) и Михаил Галактионов (ранее — «Нижний Новгород», на данный момент возглавляет московский «Локомотив»).