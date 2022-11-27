Товарищеский футбольный матч между «Зенитом» и «Сепаханом» планируют провести в феврале
Александр Медведев рассказал, что дата игры согласована.
Александр Медведев рассказал, что дата игры согласована.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и иранским «Сепаханом» планируется провести в начале февраля 2023 года. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«Мы собираемся сыграть матч с “Сепаханом” в начале февраля. Дата согласована, поэтому в настоящее время идет подготовка», — сказал Медведев.
27 октября министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что «Зенит» проведет матч с «Сепаханом» в Иране 27 ноября. Позднее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче шестого тура Фонбет — Кубка России 27 ноября, из-за чего встреча «Зенита» и «Сепахана» была перенесена.