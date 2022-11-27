«Зениту» предоставят автомобили Lada Vesta в рамках сотрудничества

В рамках соглашения Lada получит возможности для проведения совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в соцсетях, право на размещение рекламы на LED-бортах и экранах в чаше «Газпром Арены».

Болельщики и зрители на домашних матчах смогут познакомиться с модельным рядом Lada. А гости первых домашних матчей 2023 года, оформившие карту болельщика, получат возможность выиграть автомобиль.

«Мы рады приветствовать надежного партнера в лице бренда Lada в 15-миллионной семье участников и болельщиков “Зенита”. Нас объединяют общие ценности: не теряя верности традициям, мы стремимся всегда быть первыми и работать над внедрением инновационных идей. Наше сотрудничество пойдет на пользу не только обоим брендам, но и развитию российского футбола в целом», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.