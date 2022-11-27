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16:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бердыев — в «Сочи». Тренер больше не волшебник или южане вернутся на вершину?

Константин Алексеев — о возвращении топ-специалиста в РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Курбан Бердыев возвращается. В «Сочи» еще не объявляли имя нового главного тренера, но многие инсайдеры вслед за Тимуром Гурцкая и Иваном Карповым подтверждают: им станет туркменский специалист, который дважды привел «Рубин» к чемпионству.

Это, конечно, информационная бомба. Все-таки в РПЛ в этом случае возвращается топ-тренер. Выигрывавший два золота со скромным «Рубином» и серебро с еще более скромным «Ростовом». Пошумевший с обоими клубами в Лиге чемпионов, где были одержаны победы над «Барселоной» и «Баварией».

Источник: Спорт-Экспресс

Эти успехи создали Бердыеву репутацию волшебника, который может прыгнуть выше головы даже со средним подбором исполнителей. Многие задавались вопросом: что бы было, если бы Курбан Бекиевич получил мощный состав?

Однако работы в российском топ-клубе тренер так и не дождался. Ближе всего он был к «Спартаку» в 2016 году, стороны уже ударили по рукам на переговорах в Монако, однако в итоге Бердыев отказал красно-белым. О чем почти сразу пожалел и за что извинился перед Леонидом Федуном.

Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов».

Слухи потом не раз отправляли Курбана Бекиевича в разные московские команды, а также в сборную России, но там было больше вбросов инсайдеров, чем реальных переговоров. Создавалось ощущение, что специалиста очень настойчиво лоббировали, и это порой вызывало только раздражение. В частности, по моей информации, когда многие источники писали, что Бердыев возглавит «Динамо», его кандидатура даже не обсуждалась.

Для московских клубов Бердыев всегда хотел слишком много власти — замкнуть на себе всю селекционную деятельность (что не устроит ни одного спортивного директора), пригласить свой штат, причем речь не только о тренерах, но и о массажистах, враче, пресс-атташе и даже работниках офиса. Топ-клубы выстроены немного иначе, на такие условия в итоге никто не пошел.

«Спросил у Венгера: “Бердыев повесил в тренерской ваш портрет. А кого бы выбрали вы? Арсен вздрогнул”.

Да и репутацию мага и волшебника во время последнего захода в «Рубин» специалист тоже немного подпортил. Насколько знаю, отношения между тренером и коллективом охладели, когда он попросил футболистов пойти на сокращения в зарплате для выживания клуба, а свой контракт при этом пересматривать вежливо отказался. Хотя он, по сообщениям, составлял весомые 3 миллиона евро в год.

Источник: Спорт-Экспресс

После этого Бердыев не снискал славы в «Кайрате», где фан-клуб выпустил заявление с просьбой перейти на атакующий футбол или подать в отставку. А в Иране его «Трактор» сейчас идет на седьмом месте.

Никакой магии. Никаких чудес.

Есть ощущение, что Бердыев к своим 70 годам утратил хватку. Но, возможно, это впечатление ошибочное. И в «Сочи» тренер тряхнет стариной. Семин, например, именно в этом возрасте вернул «Локомотиву» чемпионство. А у Бердыева под рукой будут его старые знакомые — Джанаев, Нобоа, Цаллагов.

В любом случае за «Сочи» станет следить гораздо интереснее.

Константин Алексеев

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