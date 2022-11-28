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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сборной Хорватии рассказал о решении остаться в «Зените»

Футболист сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о решении остаться в «Зените». Его слова передает ТАСС.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«У меня было много мыслей в голове, что делать. Но мне кажется, я принял лучшее решение — остаться в команде, потому что чувствую гордость, я капитан там», — заявил 33-летний защитник. Он отметил, что провел с командой хороший сезон.

Ловрен выступает в «Зените» с лета 2020 года. В составе сине-бело-голубых он провел 63 матча во всех турнирахи отметился тремя забитыми мячами.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Опция действует до июня следующего года.

В феврале ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом клубы РПЛ лишились еврокубков, а отечественные сборные остались без чемпионатов мира и Европы.

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