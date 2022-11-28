«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора

Футбольную карьеру Дмитрий провёл в чемпионатах СССР, России, Испании и Израиля. После завершения карьеры футболиста Ульянов работал в системе академии «Локомотива», а также руководил юношескими сборными России разных возрастов и работал в структуре футбольного клуба «Химки» спортивным и генеральным директором.