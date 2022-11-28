Драка «Зенита» и «Спартака» — не самая дикая. Вспоминаем культовые битвы в России

Побоище в матче «Сатурн» — ЦСКА

Пожалуй, самое серьезное столкновение стенка на стенку в истории чемпионатов России случилось в Раменском. Причем свежей стычке в Санкт-Петербурге это не переплюнуть.

В августе 2004-го армейцы обыгрывали «Сатурн» 1:0 — шли последние минуты встречи, когда Адриан Бастия с двух ног влетел в Сергея Семака, тут же получил в ответ от Юрия Жиркова… И началось!

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Судья Александр Гончар показал 4 красные карточки. Жиркова, Бастию, Березуцкого и Базаева дисквалифицировали на 5 матчей, а клубы получили штрафы в размере 500 тысяч рублей.

«Урал» — «Локомотив»: Ари против Фидлера

В финале Кубка России в 2017 году «Локомотив» и «Урал» тоже устроили драку в концовке матча. Все началось со словесной перепалки Артема Фидлера и Мануэла Фернандеша, которая переросла в массовую потасовку.

Эмоции захлестнули настолько, что прибежавшие разнимать Ари и Фарфан тоже принялись лупить Фидлера. Ари вообще стал хедлайнером драки и бил соперника активнее других. Роман Павлюченко, игравший в «Урале», красноречиво отозвался о натурализованном бразильце в послематчевом интервью: «Ари — гондон, мразота. Так и запишите!».

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«Спартак» — ЦСКА: Моцарт против Одиа

В матче за Суперкубок России-2006 в «Лужниках» дерби складывалось в пользу армейцев. За пару минут до финального свистка они вели 3:2, а после фола Клементе Родригеса на Ивице Оличе все позабыли о футболе и переключились на выяснение отношений.

Моцарт кинулся на Чиди Одиа, который возмущался из-за грубого фола спартаковца. Игнас Дедура подключился к стычке и повалил соперника. А успокоить Одиа удалось только Валерию Газзаеву.

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«Динамо» — «Алания»: Кокорин ударил Чантурию

В 2013 году «Динамо» играло в гостях с «Аланией» и уступало в счете. Эмоции уже захлестывали, и за 8 минут до финального свистка встреча прервалась на жесткую драку.

Александр Кокорин после потери мяча на эмоциях бросился в подкат с двух ног, после чего его окружили несколько игроков «Алании». Кокорин тут же ударил в лицо Георгия Чантурию, что стало катализатором к затяжной потасовке.

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В итоге Чантурию дисквалифицировали на 8 матчей, Кокорина — на 3.

«Спартак» — «Зенит»: Карпин против Денисова

В октябре 2010-го «Спартак» принимал «Зенит» в «Лужниках» и победил (1:0), но результат затмило столкновение Валерия Карпина и Игоря Денисова.

Все началось с того, что полузащитник «Зенита» на эмоциях пнул мяч в сторону камеры. Валерий Георгиевич крикнул что-то игроку, Игорь ответил — словесная перепалка игрока и тренера привела к стычке других футболистов, которые пытались разнять конфликтующих.

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После игры Карпин назвал Денисова «мальчиком, который еще ничего не выигрывал»: «Не важно, в каком “Зените” ты играешь, в какой сборной, но проигрывать тоже надо уметь. После матча стал что-то выговаривать, запустил мячом — хорошо, что попал в камеру, а не в кого-то из стоящих рядом. Просто мозги надо иметь в голове».

Денисов рассказал свою версию событий в интервью Sports.ru: «В конце в наши ворота ставят пенальти. Это тот самый судья, который поставил пенальти по совокупности. В первом моменте еще было 50 на 50, второго — кажется, на Ари — вообще не было, и судья мне говорит: “Даю пенальти по совокупности двух моментов”. Я — ему: “Ты вообще здоровый парень? Как можно ставить по совокупности? Пенальти или был, или не был. Был?” — “По совокупности двух моментов — был”. Он ставит, и мы проигрываем 0:1. Финальный свисток, Ари у “Спартака” уже сидит на скамейке. Я беру мяч — и пинаю в его сторону. Валера оборачивается и начинает орать: “Слышь ты, щенок”. И началось — я пошел на Валерия Георгича, ну мы и вспылили».

«Терек» — «Рубин»: Бердыев против Алханова

В августе 2010 года «Рубин» в статусе действующего чемпиона приехал в Грозный — и потерял очки в матче с «Тереком». А в концовке спровоцировал драку!

Все опять началось с фола: Алан Касаев повалил Ризвана Уциева рядом с тренерской скамейкой Бердыева. Главный тренер «Рубина» выскочил к полю и начал что-то кричать судье, туда же подбежал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов. В перепалке участвовали игроки, тренеры и руководители клубов. Бердыева и Алханова удерживали футболисты, чтобы те не подрались. В конечном счете обоих дисквалифицировали на три матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1d1d8db687cb2231&partner_ext=173&place_id=222&oid=-10176235&hd=2&autoplay=1&id=149128909" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бердыев о причинах агрессии не высказался, а вот Алханов объяснил, что потасовку спровоцировал тренер казанцев.