«Зенит» отказался от участия в турнире РПЛ в Абу-Даби

25 ноября стало известно, что с 1 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби пройдет турнир с участием ведущих клубов России. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» предварительно подтвердили участие в нем.

«С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (где “Зенит” проведет сбор с 1 по 14 февраля. — Прим. Sport24.), мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 км между городами. У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом “Сепахан”. Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей», — сказал Медведев ТАСС.