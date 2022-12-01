Закон о карте болельщика начал действовать на всех стадионах клубов РПЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). К стадионам «Екатеринбург-Арена» («Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи») добавились арены еще 11 клубов.

Россия, будучи организатором Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, использовала на стадионах паспорта болельщика (Fan ID). Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на «Госуслугах» появилась у зрителей 4 июля 2022 года.

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия, это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

После 17-го тура чемпионата России, который завершился 13 ноября, в турнире наступила зимняя пауза — розыгрыш РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. С 18-го тура карта болельщика будет необходима не только для посещения уже названных стадионов, но и для визита на московские «Открытие Банк — Арену» («Спартак»), «ВЭБ-Арену» (ЦСКА), «ВТБ-Арену» («Динамо»), «РЖД-Арену» («Локомотив») и «Лужники» («Торпедо»), подмосковную «Арену-Химки» («Химки»), петербургскую «Газпром-Арену» («Зенит»), стадион «Краснодар» («Краснодар»), грозненскую «Ахмат-Арену» («Ахмат»), воронежский Центральный стадион профсоюзов («Факел») и оренбургский стадион «Газовик» («Оренбург»).

Помимо РПЛ, в сезоне-2022/23 карта болельщика будет необходима для посещения решающего матча Фонбет — Кубка России. Эта игра должна состояться 11 июня 2023 года в Москве на стадионе «Лужники».

История Fan ID

До футбольных турниров в 2017 и 2018 годах паспорт болельщика использовался на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Кроме того, организаторы использовали Fan ID на чемпионате Европы 2021 года на семи матчах, которые проходили в Санкт-Петербурге, у владельцев Fan ID во время турнира было несколько преимуществ. Во-первых, у иностранных граждан было право безвизового въезда на территорию РФ, при этом въезд и выезд из страны мог быть многократным. Во-вторых, все владельцы паспорта болельщика имели возможность бесплатно передвигаться по городу в день матча. Кроме того, без Fan ID нельзя было попасть на «Газпром-Арену».

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Ранее Fan ID планировали использовать на финальном матче Лиги чемпионов, который должен был пройти 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе решающей игры в Париж из-за ситуации на Украине. Испанский «Реал» победил английский «Ливерпуль» (1:0) в финале Лиги чемпионов, при этом начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Перед началом матча префектура полиции Парижа в «Твиттере» на английском и испанском языках призывала фанатов обеих команд «не штурмовать стадион», отмечая, что он переполнен. Несмотря на это, фанаты без билетов и с поддельными билетами пытались прорваться на «Стад де Франс».