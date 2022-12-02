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15:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в Зимнем кубке РПЛ. Турнир пройдет в Абу-Даби

Стал известен состав участников Winline Зимнего кубка РПЛ.

Спартак
Ростов
Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Участие в турнире примут «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Изначально в кубке мог сыграть «Зенит», но клуб отказался.

Зимний кубок РПЛ пройдет с 1 по 11 февраля в Абу-Даби.

«Мы планируем, что Winline Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнеров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», — сказал президент РПЛ Александр Алаев.

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