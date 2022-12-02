«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в Зимнем кубке РПЛ. Турнир пройдет в Абу-Даби

Участие в турнире примут «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Изначально в кубке мог сыграть «Зенит», но клуб отказался.

«Мы планируем, что Winline Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнеров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», — сказал президент РПЛ Александр Алаев.