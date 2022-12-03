Источник: полузащитник «Локомотива» Педриньо переходит в «Сан-Паулу»

23-летний игрок возвращается в Бразилию. На один год его арендует «Сан-Паулу» с правом выкупа, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед самым закрытием летнего трансферного окна. Московский клуб приобрёл его у «Ред Булл Брагантино» за € 5+1 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Кубка России у Педриньо четыре забитых гола.