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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: полузащитник «Локомотива» Педриньо переходит в «Сан-Паулу»

Бразильский полузащитник Педриньо покидает московский «Локомотив».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

23-летний игрок возвращается в Бразилию. На один год его арендует «Сан-Паулу» с правом выкупа, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» в начале сентября, перед самым закрытием летнего трансферного окна. Московский клуб приобрёл его у «Ред Булл Брагантино» за € 5+1 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Кубка России у Педриньо четыре забитых гола.

В начале ноября появилась информация об отстранении бразильца из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.

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