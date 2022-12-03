Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Нидерланды
США
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Аргентина
Австралия
Футбол. Чемпионат мира
2.12
Гана
Уругвай
02
Футбол. Чемпионат мира
2.12
Южная Корея
Португалия
21
Футбол. Чемпионат мира
2.12
Сербия
Швейцария
23
Футбол. Чемпионат мира
2.12
Камерун
Бразилия
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:48 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» интересуется 3-м бомбардиром чемпионата Аргентины Копетти. Петербуржцы связались с «Расингом»

«Зенит» намерен подписать нового нападающего.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

По информации журналиста ESPN Томаса Давилы, петербуржцы связались с клубом «Расинг Авельянеда» насчет трансфера форварда Энцо Копетти. Также «Зенит» общается с окружением 26-летнего аргентинца.

Также полноценные переговоры с Копетти ведет «Шарлотт» из МЛС.

В 32 матчах прошлого сезона чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов и стал третьим бомбардиром турнира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь