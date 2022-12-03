«Зенит» интересуется 3-м бомбардиром чемпионата Аргентины Копетти. Петербуржцы связались с «Расингом»
«Зенит» намерен подписать нового нападающего.
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«Зенит» намерен подписать нового нападающего.
По информации журналиста ESPN Томаса Давилы, петербуржцы связались с клубом «Расинг Авельянеда» насчет трансфера форварда Энцо Копетти. Также «Зенит» общается с окружением 26-летнего аргентинца.
Также полноценные переговоры с Копетти ведет «Шарлотт» из МЛС.
В 32 матчах прошлого сезона чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов и стал третьим бомбардиром турнира.