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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» не собирается отпускать Клаудиньо во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдет во «Фламенго», сообщает Torcedores.com.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, питерский клуб не планирует продавать 25-летнего хавбека и не ведет переговоров по его трансферу.

Действующее соглашение бразильца с «Зенитом» рассчитано до июня 2027 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

Хавбек выступает за команду из Санкт-Петербурга с лета 2021 года. В текущем сезоне Клаудиньо сыграл 19 матчей во всех турнирах за сине-бело-голубых, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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