«Зенит» не собирается отпускать Клаудиньо во «Фламенго»

По информации источника, питерский клуб не планирует продавать 25-летнего хавбека и не ведет переговоров по его трансферу.

Действующее соглашение бразильца с «Зенитом» рассчитано до июня 2027 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.