Источник: РФС и Министерство спорта обсуждают ужесточение лимита на легионеров в футболе

По информации источника, правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в российской лиге в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова. Ведомство хочет, чтобы РФС обосновал необходимость текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных сборных отказываются выступать в России. Сообщается, что лимит на легионеров может быть ужесточен уже в следующем сезоне.

С сезона 2022/2023 в Российской Премьер-лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находится не более 8 легионеров.