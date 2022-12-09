«Спартак» сыграет с болгарским «Ботевом» на сборах в ОАЭ

Команда Гильермо Абаскаля выйдет из отпуска 11 и 12 января для прохождения медицинского обследования, после чего отправится в ОАЭ. Подготовка «Спартака» в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.
На первом сборе «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. С «Ботевом» из Пловдива московский клуб сыграет 27 января. Также «красно-белые» в Абу-Даби примут участие в товарищеском турнире, где сыграют с «Ротовом», «Краснодаром» и «Сочи».
Третий сбор «Спартака» пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.