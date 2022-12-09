«Спартак» сыграет с болгарским «Ботевом» на сборах в ОАЭ

Команда Гильермо Абаскаля выйдет из отпуска 11 и 12 января для прохождения медицинского обследования, после чего отправится в ОАЭ. Подготовка «Спартака» в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.