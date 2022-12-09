Габулов: доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ. Связываю это преимущество с Семаком

«Говорят, что доминация “Зенита” убивает интерес к РПЛ? Абсолютно так. Убивает. Связываю такое преимущество в первую очередь с Семаком. Он подбирал игроков, выстраивал игру. Но такая доминация — не проблема “Зенита”, а проблема всей нашей футбольной системы», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».