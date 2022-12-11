Бывший футболист сборной России Фернандес возобновит карьеру в Бразилии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес возобновит профессиональную карьеру в Бразилии. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба московского ЦСКА, за который футболист выступал с 2012 по 2022 год.

«Вместе с Марио Фернандесом хотим сообщить вам, что Марио принял решение возобновить игровую карьеру, — говорится в сообщении. — Наш клуб не стал возражать желанию Марио еще год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном».

Фернандесу 32 года, в 2012 году он стал игроком ЦСКА. 18 мая 2022 года года московский клуб объявил о том, что защитник бразильского происхождения принял решение приостановить карьеру. Контракт игрока с армейским клубом был рассчитан до конца сезона-2023/24. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач, в составе московской команды он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России.