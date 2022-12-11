Украинский тренер «Зенита» впервые высказался об отношении к СВО

«Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковые мышления и менталитет. “Зенит” — мой дом, я не планирую никуда уезжать.

Люди всегда будут говорить и плохо, и хорошо. А те, кто говорит, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить«, — сказал Тимощук в интервью фанатскому движению “Зенита”.