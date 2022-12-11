Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
9.12
Хорватия
Бразилия
П 4:2
11
Футбол. Чемпионат мира
9.12
Нидерланды
Аргентина
П 3:4
22
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Марокко
Португалия
10
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Англия
Франция
12
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
14.12
Франция
Марокко
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о желании Дзюбы продолжить карьеру в России

Футболист Артем Дзюба захотел продолжить карьеру в российском клубе. О желании игрока стало известно Sport24.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

По информации источника, на данный момент переговоры о трансфере приостановлены. Представители 34-летнего игрока намерены возобновить общение с иностранными командами после окончания чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре. Отмечается, что при этом приоритетным вариантом для футболиста остается продолжение карьеры в России.

6 декабря о будущем Дзюбы порассуждал нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин. Он заявил, что слышал о возможном приглашении футболиста в один из кипрских клубов в качестве тренера.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чемпионат мира выходит на финишную прямую. Чего ждать от четвертьфиналов?
Пеле обратился к побившему его рекорд на ЧМ Мбаппе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь