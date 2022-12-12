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19:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нидерландский журналист: Надо освобождаться от этих Промесов. В Нидерландах он больше никому не нужен

Спортивный журналист Дерксен Йохан прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартак» Квинси Промес может получить российское гражданство.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Можно только порадоваться, если это случится. Тогда мы сможем избавиться от него. В Нидерландах он больше никому не нужен. Надо освобождаться от этих Промесов. Россия не выдаст его, а он никогда не вернется, потому что иначе его сразу арестуют после возвращения», — приводит слова журналиста Voetbalprimeur.nl.

30-летнего футболиста в Нидерландах подозревают в покушении на убийство своего двоюродного брата в 2020 году, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов в 16 матчах РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров.

Промес ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В составе команды он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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