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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Спартак» интересуется защитником сборной Чили

Защитник «Ривер Плейт» и сборной Чили Пауло Диас может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак», информирует Minuto Deportes.

Спартак
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Источник: AFP 2022

Согласно сведениям источника, уже в ближайшие дни «Спартак» направит в «Ривер Плейт» официальное предложение по Диасу. Футболист оценивается в € 5,5 млн — эта сумма не станет проблемой для московского клуба. Ранее Диасом также интересовался французский «Монако».

Пауло Диас выступает на позиции центрального защитника. Он является воспитанником чилийского клуба «Палестино». Позже выступал за «Коло Коло» (Чили), «Сан-Лоренцо» (Аргентина) и «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия). Сейчас играет за «Ривер Плейт», в составе которого провёл уже 100 матчей во всех турнирах. Также на счету Диаса 39 игр в составе сборной Чили.

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