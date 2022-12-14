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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» официально объявил о трансфере Нуралы Алипа

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип стал игроком «Зенита», в составе которого он находился в аренде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Зенит"

Российский клуб и алматинский «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме «2,5 + 1».

Напомним, что Алип в начале 2022 года присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе «сине-бело-голубых» он стал чемпионом России.

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