«Зенит» официально объявил о трансфере Нуралы Алипа

Российский клуб и алматинский «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме «2,5 + 1».

Напомним, что Алип в начале 2022 года присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе «сине-бело-голубых» он стал чемпионом России.