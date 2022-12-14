Семин оценил шансы своего возвращения в «Локомотив»

75-летний специалист пошутил о том, что председатель совета директоров Юрий Нагорных пока не предложил ему работу, так как ищет подходящую должность.

«Еще ж не нашли. Как я пойду? Найдут — пойдем», — приводит «Спорт-Экспресс» ответ Семина на вопрос о том, вернется ли он в клуб, если должность найдется.