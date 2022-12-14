Семин оценил шансы своего возвращения в «Локомотив»
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о возможном возвращении к работе в столичном клубе.
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о возможном возвращении к работе в столичном клубе.
75-летний специалист пошутил о том, что председатель совета директоров Юрий Нагорных пока не предложил ему работу, так как ищет подходящую должность.
«Еще ж не нашли. Как я пойду? Найдут — пойдем», — приводит «Спорт-Экспресс» ответ Семина на вопрос о том, вернется ли он в клуб, если должность найдется.
Семин четырежды возглавлял «Локомотив» — с 1986 по 1990, 1992 по 2005, 2009 по 2010 и 2016 по 2020 годы. Он трижды выигрывал с клубом чемпионат России и шесть раз — Кубок страны.