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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Нервозность с неизвестностью». Адиев прокомментировал подписание «Зенитом» Алипа

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал решение «Зенита» подписать казахстанского защитника Нуралы Алипа на постоянной основе, сообщает «Чемпионат». Ранее футболист выступал за санкт-петербургский клуб на правах аренды.

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Источник: РИА "Новости"

Российский клуб и алматинский «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме «2,5 + 1».

«Полноценный переход в “Зенит” положительно сыграет как для самого Алипа, так и для сборной Казахстана. Это положительный знак, потому что у Нуралы была определенная нервозность с неизвестностью — где он продолжит карьеру. Наконец все разрешилось. Теперь, зная о своем будущем, сможет спокойно готовиться к предстоящему чемпионату и играм за сборную.

Нуралы обладает неплохим потенциалом: есть скорость, хорошо ведет единоборства. Да, конечно, ему всего лишь 22 года — еще будет прибавлять. «Зенит» все правильно сделал, пригласив Алипа в команду. Возможно, даже в аренде, где сможет больше играть, получит опыт и вернётся сильнее. Но я думаю, что может конкурировать в «Зените». Хотя мы знаем, что это довольно непросто — там футболисты высокого качества", — сказал Адиев.

Напомним, что Алип в начале 2022 года присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе «сине-бело-голубых» он стал чемпионом России.

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