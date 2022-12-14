«Нервозность с неизвестностью». Адиев прокомментировал подписание «Зенитом» Алипа

Российский клуб и алматинский «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме «2,5 + 1».

«Полноценный переход в “Зенит” положительно сыграет как для самого Алипа, так и для сборной Казахстана. Это положительный знак, потому что у Нуралы была определенная нервозность с неизвестностью — где он продолжит карьеру. Наконец все разрешилось. Теперь, зная о своем будущем, сможет спокойно готовиться к предстоящему чемпионату и играм за сборную.

Нуралы обладает неплохим потенциалом: есть скорость, хорошо ведет единоборства. Да, конечно, ему всего лишь 22 года — еще будет прибавлять. «Зенит» все правильно сделал, пригласив Алипа в команду. Возможно, даже в аренде, где сможет больше играть, получит опыт и вернётся сильнее. Но я думаю, что может конкурировать в «Зените». Хотя мы знаем, что это довольно непросто — там футболисты высокого качества", — сказал Адиев.