«Краснодар» отказался от покупки нападающего «Локомотива» Изидора

Однако предложение железнодорожников было встречено отказом. Краснодарский клуб не заинтересован в подписании французского форварда.

22-летний Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей в составе железнодорожников, в которых он сумел отличиться 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.