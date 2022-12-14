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21:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» отказался от покупки нападающего «Локомотива» Изидора

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» предложил «Краснодару» рассмотреть возможный трансфер нападающего Вильсона Изидора.

Краснодар
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Источник: Спорт-Экспресс

Однако предложение железнодорожников было встречено отказом. Краснодарский клуб не заинтересован в подписании французского форварда.

22-летний Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей в составе железнодорожников, в которых он сумел отличиться 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Изидора в 5 миллионов евро, его контракт с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.

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