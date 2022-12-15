В «Локомотиве» опровергли информацию о том, что Изидор может перейти в «Краснодар»

«Информация о трансфере Изидора в “Краснодар” не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона. Мы ищем игроков для усиления состава, о чем уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего», — передает «СЭ» слова Ульянова.