В «Реале» отреагировали на слухи о проведении ретро-матча со «Спартаком»

«Я действительно не знаю ничего об этом матче. У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить. Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно», — приводит «Спорт-Экспресс» ответ пресс-службы «Реала».