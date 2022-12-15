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20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Реале» отреагировали на слухи о проведении ретро-матча со «Спартаком»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава пресс-службы мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде прокомментировал информацию о проведении ретро-матча против «Спартака».

Реал
Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что летом 2023 года в Москве планируется провести матч ветеранов «Реала» и «Спартака».

«Я действительно не знаю ничего об этом матче. У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить. Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно», — приводит «Спорт-Экспресс» ответ пресс-службы «Реала».

Ретро-матч, приуроченный к 10 годам со дня ухода из жизни российского футболиста Ильи Цымбаларя, планировалось провести в июне.

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