Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Марокко
Португалия
10
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Англия
Франция
12
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
30
Футбол. Чемпионат мира
14.12
Франция
Марокко
20
Футбол. Чемпионат мира
17.12
Хорватия
Марокко
Футбол. Чемпионат мира
18.12
Аргентина
Франция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Зенита» Медведев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров — это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.

Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 13 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин орал от счастья, матч остановили. Бурная реакция на 800 голов!
Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь