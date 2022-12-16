Гендиректор «Зенита» Медведев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров.
«Лимит хотят ужесточить? Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом КХЛ, то я отстаивал позицию, что пять легионеров — это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.
Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 13 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.