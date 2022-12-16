«Фламенго» выкупил трансфер Айртона у «Спартака»
Бразильский защитник Айртон будет выступать за «Фламенго» на постоянной основе.
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Бразильский защитник Айртон будет выступать за «Фламенго» на постоянной основе.
Как сообщает пресс-служба «Спартака», российский и бразильский клубы достигли договоренности о трансфере футболиста. Подробности сделки не сообщаются, но, по данным СМИ, «красно-белые» получат за него 7 миллионов евро.
25-летний Айртон перешел в «Спартак» в 2018 году. На его счету 108 матчей и четыре забитых мяча за московский клуб. Он стал серебряным призером чемпионата России.
Весной 2022 года Айртон на правах аренды перешел во «Фламенго», с которым завоевал Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес — главный трофей клубного футбола в Южной Америке.